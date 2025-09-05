পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার, এলএমজির জন্য ৫ লাখ টাকা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরপরই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে লুট করা অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অস্ত্র বা গোলাবারুদ উদ্ধারে তথ্য দিতে পারলে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে পিস্তল ও শটগান উদ্ধারে ৫০ হাজার টাকা, চায়না রাইফেল উদ্ধারে ১ লাখ টাকা, এসএমজিতে (স্মল মেশিনগান) ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, এলএমজি (লাইট মেশিনগান) উদ্ধারে ৫ লাখ টাকা এবং প্রতি রাউন্ড গুলি উদ্ধারে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই রাজধানী ও আশপাশের অন্তত ডজনখানেক থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র-গুলি লুট করা হয়। এসব অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করা না গেলে তা অপরাধীদের হাতে পড়ে বড় ধরনের নাশকতায় ব্যবহৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার।
পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি জনসম্পৃক্ততার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিষয়টি শুধু পুলিশের সংকট নয়; জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ।