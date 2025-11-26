হোম > জাতীয়

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফজলুর রহমান। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ‘বিরূপ মন্তব্য’ করায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

আজ বুধবার প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ দাখিল করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।

এ বিষয়ে শুনানির জন্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী আগামী রোববার দিন ধার্য করেছেন।

পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, ‘ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আমরা আদালত অবমাননার অভিযোগ এনেছি। তিনি এই ট্রাইব্যুনালের বিচার মানেন না, যা শুরু থেকেই বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন টক শোতে। এখানে শেখ হাসিনার বিচার হতে পারে না—এমন কথাও বলেছেন। তাঁর এসব কথা বিচারালয় বা বিচারকদের প্রতি অবমাননাকর।’

সম্পর্কিত

জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ হলেন ৮২৬ কর্মকর্তা

পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তা

বিজিবির নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিদর্শন করলেন সিইসি

লটারিতে ৬৪ জেলায় এসপি পদায়নের প্রজ্ঞাপন, কোন জেলায় কে

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধন করেছেন ৩৩ হাজার প্রবাসী

কড়াইল বস্তির আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তা করবে সরকার : প্রধান উপদেষ্টা

অর্থছাড় পেতে তৃতীয় দফা বাড়ল ঋণচুক্তির মেয়াদ

শেখ হাসিনার লকারে মিলল ৮৩২ ভরি স্বর্ণ

অধ্যাদেশ অনুমোদন: রঙিন ব্যালটে হবে গণভোট

আগুন নেভাতে বেবিচকের পর্যাপ্ত সক্ষমতা ছিল না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা