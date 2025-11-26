আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ‘বিরূপ মন্তব্য’ করায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
আজ বুধবার প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ দাখিল করা হয়।
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।
এ বিষয়ে শুনানির জন্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী আগামী রোববার দিন ধার্য করেছেন।
পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, ‘ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আমরা আদালত অবমাননার অভিযোগ এনেছি। তিনি এই ট্রাইব্যুনালের বিচার মানেন না, যা শুরু থেকেই বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন টক শোতে। এখানে শেখ হাসিনার বিচার হতে পারে না—এমন কথাও বলেছেন। তাঁর এসব কথা বিচারালয় বা বিচারকদের প্রতি অবমাননাকর।’