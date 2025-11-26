তফসিল ঘোষণার আগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ইসির বৈঠক আগামীকাল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, মূলত তফসিল ঘোষণার আগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তফসিল ঘোষণার পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করাই এ বৈঠকের উদ্দেশ্য। বৈঠকে ২০টির বেশি অ্যাজেন্ডা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম—অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ। বৈধ অস্ত্র প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। নির্বাচনী প্রচারণায় ড্রোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ। সারা দেশ থেকে পোস্টার, ব্যানার, গেট, তোরণ ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী অপসারণ। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনপরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় নির্ধারণ। নির্বাচনী এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সমন্বয়সাধন ও সুসংহতকরণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
বৈঠকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পুলিশের আইজিপি, বিজিবি, র্যাব, আনসারসহ সব বাহিনীর প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইসি। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদেরও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
ইসির কর্মকর্তারা আরও জানান, এর আগেও কমিশন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছিল। সে সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের অগ্রগতিও আগামীকালের বৈঠকে তুলে ধরা হবে।