মালয়েশিয়ায় মানবপাচার সিন্ডিকেট: সাবেক এমপি মাসুদসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে মানব পাচারকারী মাফিয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, রুহুল আমিন স্বপন, নিজাম উদ্দিন হাজারী, বেনজির আহমেদ ও মোবারক উল্লাহ শিমুলসহ ৩৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

সিআইডি জানিয়েছে, আসামিদের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ৭৫ লাখ টাকারও বেশি অর্থ পাচারের সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগে ২৮ আগস্ট বনানী থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা (নম্বর-৩৫) দায়ের করেন সিআইডির পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান মামলার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা