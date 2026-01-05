হোম > জাতীয়

স্বতন্ত্র প্রার্থীকে হেনস্তার ঘটনা ইসি সচিবের কানে আসেনি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। ফাইল ছবি

মানিকগঞ্জ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ধাক্কা দেওয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় বাধার অভিযোগ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কানে আসেনি। তিনি বলেছেন, ‘আমার কানে এটা আসেনি। এরকম অসঙ্গতি হয়ে থাকলে রিটার্নিং কর্মকর্তা দেখবেন।’

আজ সোমবার নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়েরের বুথ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন আখতার আহমেদ।

অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী অভিযোগ করেছেন সমর্থক স্বাক্ষর নেওয়ার সময় মারধরের শিকার হয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘আমার কানে এটা আসেনি। এরকম অসঙ্গতি হয়ে থাকলে রিটার্নিং কর্মকর্তা দেখবেন।’

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হামলার শিকার হয়েছেন—এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইসি সচিব বলেন, ‘আমাকে শেষ করতে দেন। এটাতো রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে। এরপরও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল করলে শুনানিতে নেওয়া হবে। আমি অনুমানভিত্তিক কথা বলার পক্ষপাতী না। সংক্ষুব্ধের কারণ উল্লেখ করে তাঁরা আপিল করবেন, সেটা পর্যালোচনা করা হবে যথাসময়ে।’

গতকাল রোববার মানিকগঞ্জ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মানিকগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপি নেতা আতাউর রহমান আতা হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া অনেক দ্বৈত নাগরিকত্ব সত্ত্বেও অনেকের মনোনয়ন বৈধ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কীভাবে যাচাই করবে—এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে নিশ্চয়ই এর বিরুদ্ধে আপিল হবে। ৯ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করি।’

মনোনয়নপত্র বাতিল ও বৈধতার বিরুদ্ধে আপিলের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘প্রাথমিক বাছাইয়ে বৈধ ও বাতিল হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ আছে। আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এ সুযোগ থাকবে। ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানির ব্যবস্থা করবো আমাদের অডিটোরিয়ামে।’

প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই করবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, ‘এটাতো পরের ব্যাপার। এখন আপিল হচ্ছে। হলফনামার ভিত্তিতে তো বাছাই হয়েছে। সে তথ্যের ওপর কারও আপত্তি থাকলে আপিল করবে। যেটা গ্রহণ করা হয়েছে—তা কেন গ্রহণ করা হয়েছ সে আপত্তি থাকতে পারে। আবার যেটা গ্রহণ করা হয়নি, কেন করা হয়নি? দুই কেন-এর উত্তর আমরা আপিল নিষ্পত্তিতে দেখব। সেটা হলফনামা হোক বা ১ শতাংশ সমর্থকের স্বাক্ষর কিংবা যেটাই হোক। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যেকোনো বিষয়ে আপিল করতে পারেন। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দেব।’

