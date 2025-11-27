হোম > জাতীয়

এক সপ্তাহে ৭ দফা ভূমিকম্প, ৪টিরই উৎপত্তিস্থল নরসিংদী

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

মাটির নমুনা সংগ্রহ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের একটি দল। ফাইল ছবি

দেশে এক সপ্তাহের মধ্যে সাতবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে চারটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীতে।

প্রথম ভূমিকম্প হয় গত শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এর কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এ ঘটনায় তিন জেলায় ১০ জন নিহত হয়। আহত হয় ছয় শতাধিক মানুষ।

পরদিন শনিবার সকালে নরসিংদীর পলাশে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। সেদিনই সন্ধ্যায় সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি ভূমিকম্প হয়; যার একটির উৎপত্তিস্থল ঢাকার বাড্ডায়, আরেকটি সেই নরসিংদীতেই।

এদিকে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে দেশে দুটি ভূমিকম্প হওয়ার তথ্য দিয়েছে ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমসিএস)।

সংস্থাটি বলছে, গতকাল রাত ৩টা ২৯ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে ভূমিকম্প হয়। ৪ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল কক্সবাজার থেকে দেড় শ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে। এক মিনিটের ব্যবধানে ৩টা ৩০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডে আরেকটি ভূমিকম্প হয়। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেট থেকে ২৪ কিলোমিটার উত্তরে। রিখটার স্কেলে এটি ছিল ৩ দশমিক ৪ মাত্রার।

আজ বৃহস্পতিবারও বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট ২০ সেকেন্ডে ভূকম্পন হয় দেশে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুবাঈয়্যাৎ কবীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, মৃদু মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। এটি ছিল মৃদু মাত্রার ভূমিকম্প; রিখটার স্কেলে ৩ দশমিক ৬ মাত্রার।

অর্থাৎ ২১ নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সাতবার ভূমিকম্প অনুভব করল বাংলাদেশের মানুষ। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের মধ্যে গত সোমবার বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ওই বৈঠকে একটি টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়।

