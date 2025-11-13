হোম > জাতীয়

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জারি করা রুল শুনানির জন্য ১৯ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট।

আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের পক্ষ থেকে রিট করা হয়েছিল।

রিট আবেদনকারীর আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, ‘চুক্তি-সম্পর্কিত পুরো প্রক্রিয়ায় স্থিতাবস্থা চেয়েছিলাম। রুল নিষ্পত্তির আগপর্যন্ত কিছু করা হবে না বলে মৌখিকভাবে আদালতকে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল।’

