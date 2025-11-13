নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জারি করা রুল শুনানির জন্য ১৯ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট।
আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।
নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের পক্ষ থেকে রিট করা হয়েছিল।
রিট আবেদনকারীর আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, ‘চুক্তি-সম্পর্কিত পুরো প্রক্রিয়ায় স্থিতাবস্থা চেয়েছিলাম। রুল নিষ্পত্তির আগপর্যন্ত কিছু করা হবে না বলে মৌখিকভাবে আদালতকে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল।’