শাহজালাল বিমানবন্দরে ফ্লাইট কার্যক্রম চালু: মন্ত্রণালয়

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় স্থগিত ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাত ৯টা থেকে আন্তার্জাতিক ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে।
এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, স্থগিত থাকা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো আজ রাত ৯টা থেকে একে একে চালু হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় জানায়, বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘটনায় কেউ নিহত হননি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাত ৯টা থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নিজে বিমানবন্দরে অবস্থান করে সমগ্র পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে ইতিমধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের উৎস শনাক্ত করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয় যাত্রী ও সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও ধৈর্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।