হোম > জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে ফ্লাইট কার্যক্রম চালু: মন্ত্রণালয়

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় স্থগিত ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাত ৯টা থেকে আন্তার্জাতিক ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে।

এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, স্থগিত থাকা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো আজ রাত ৯টা থেকে একে একে চালু হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় জানায়, বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘটনায় কেউ নিহত হননি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাত ৯টা থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নিজে বিমানবন্দরে অবস্থান করে সমগ্র পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে ইতিমধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের উৎস শনাক্ত করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয় যাত্রী ও সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও ধৈর্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

সম্পর্কিত

শাহজালাল বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড তদন্তে বিমানের সাত সদস্যের কমিটি

শাহজালাল বিমানবন্দরে নাশকতার প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তারেক রহমানের উদ্বেগ

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বিমানবন্দরের আকাশে

লালনের গানের মানবতার বাণী আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক: ফরিদা আখতার

সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতি নারী ও তরুণদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে: সিজিএসের আলোচনায় বক্তারা

নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রক্রিয়াকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে জুলাই সনদ স্বাক্ষর: ইইউ রাষ্ট্রদূত

জুলাই জাতীয় সনদ: সই হলো সংস্কারের সনদ

জুলাই সনদে যা যা আছে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা