সৌদি আরবসহ ৭ দেশের প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন স্থগিত

সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসীদের নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার ইসির পরিচালক জনসংযোগ মো. রুহুল আমিন মল্লিক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় ভোটাররা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না দেওয়ায় বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত— উল্লিখিত দেশগুলোতে ডাকযোগে ভোট প্রদান (পোস্টাল ব্যালট) সম্পর্কিত নিবন্ধন কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।
সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা প্রদান ব্যতীত ভোটারদের নিকট ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ইসি।
পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে শীঘ্রই অবহিত করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।