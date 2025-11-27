হোম > জাতীয়

সৌদি আরবসহ ৭ দেশের প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসীদের নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার ইসির পরিচালক জনসংযোগ মো. রুহুল আমিন মল্লিক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় ভোটাররা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না দেওয়ায় বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত— উল্লিখিত দেশগুলোতে ডাকযোগে ভোট প্রদান (পোস্টাল ব্যালট) সম্পর্কিত নিবন্ধন কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা প্রদান ব্যতীত ভোটারদের নিকট ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ইসি।

পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে শীঘ্রই অবহিত করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সম্পর্কিত

নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ারসহ মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী: ইসি সচিব

প্লট দুর্নীতির পৃথক মামলায় জয়-পুতুলের ৫ বছর করে কারাদণ্ড

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণে বৈঠকে ইসি

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, জয় ও পুতুলের মামলার রায় আজ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: জামায়াত জোটের আসন সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত

শেখ হাসিনার লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা-মুক্তার সন্ধান

নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য ঠেকাতে টিকটকের সঙ্গে সিআইডির মতবিনিময় সভা

তফসিল ঘোষণার আগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ইসির বৈঠক আগামীকাল

বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের ‘লাগাতার’ কর্মবিরতির ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা