সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ১৫টি ফ্ল্যাট-মার্কেট ভবন ক্রোকের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামান, ভাই আনিসুজ্জামান এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ছয়টি ফ্ল্যাট ও নয়টি মার্কেট ভবন ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন সংস্থার উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী, তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পদ ক্রোকের আবেদনে দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান বলেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, পরিবারের দুজন সদস্য ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুদকের সাত সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে তাঁর এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নামে স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পারে, এসব সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর হতে পারে। তদন্তের স্বার্থে এসব সম্পদ ক্রোক করা প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাইফুজ্জামান, রুকমিলা, আনিসুজ্জামান এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চট্টগ্রাম নিজাম রোডের একটি, পাঁচলাইশের একটি, লালখান বাজারের দুটি, পূর্ব নাসিরাবাদের একটি ও চট্টেশ্বরী রোডের একটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আগ্রাবাদের আখতারুজ্জামান সেন্টারের (মার্কেট) সাইফুজ্জামান ও তাঁর পরিবার-সংশ্লিষ্টদের অংশ, চট্টগ্রামের সার্সন রোডের একটি ও কালুরঘাট শিল্প এলাকার ছয়টি মার্কেটের ভবন ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর আগে গত বছরের ১৭ অক্টোবর সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা দেশ-বিদেশের ৫৮০ বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, জমিসহ স্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দেন আদালত। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুটি ব্যাংকের হিসাব ও বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

গত ৫ মার্চ তাঁর ৩৯টি ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। ৯ মার্চ সাইফুজ্জামানের ১০২ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ এবং ৯৫৭ বিঘা জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সম্প্রতি সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ রেড নোটিশ জারির নির্দেশ দেন চট্টগ্রামের একটি আদালত।

