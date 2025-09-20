হোম > জাতীয়

পুলিশ কেবল ব্যবহার হয়নি, হতে চেয়েছে, ক্ষমতা উপভোগ করেছে: ড. ইফতেখারুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। ফাইল ছবি

পুলিশ কেবল ব্যবহার হয়নি বরং হতে চেয়েছে ও ক্ষমতা উপভোগ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের সদস্য ও টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেছেন, ‘পুলিশ কেবল ব্যবহার হয়নি, তারা ব্যবহার হতে চেয়েছে, ক্ষমতা উপভোগ করেছে, মানুষের অধিকার হরণ করেছে।’

আজ শনিবার বিকেলে ডেইলি স্টারের উদ্যোগে রাজধানীর ডেইলি স্টার সেন্টারে আয়োজিত ‘পুলিশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা: নাগরিক সমাজের ভাবনা’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

গোলটেবিল আলোচনায় পুলিশ, আমলা, রাজনীতিক, সুশীল সমাজ ও জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা ও সভাপতিত্ব করেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম।

ঐক্যমত কমিশনে পুলিশের প্রতিবেদন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনা হয়নি। ১৩টি কমিশন গঠন হয়েছে, কিন্তু সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি, কারণ রাজনীতিক, আমলা ও পুলিশ তা করতে চায়নি। এবারের কমিশনের ১১ সদস্যের মধ্যে আটজন আমলা, যার মধ্যে ৫ জন সার্ভিসে, দুজন পুলিশ কর্মকর্তা। এটি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট।

আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, ২০০৬ সাল থেকে পুলিশ সংস্কারের চেষ্টা চলছে, ২০০৭ সালের প্রতিবেদন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পুলিশের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি। পুলিশ যেন নির্ধারণ করতে পারে কাকে গ্রেপ্তার বা কারাগারে পাঠাবে, সেটা অন্য কেউ করতে পারবে না।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, পুলিশের অপব্যবহার রাজনৈতিক কারণে হয়েছে। পুলিশ নিজের ইচ্ছায় এটি করেনি, আদেশ অনুযায়ী করেছে। পুলিশকে ভবিষ্যতে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করতে একটি সুসংগঠিত নীতিমালা ও স্বাধীন কমিশন প্রয়োজন।

সাবেক বিচারপতি ফরিদ আহম্মেদ বলেন, যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, তারা পুলিশ সংস্কার করেনি। এখন সুযোগ এসেছে, তাই এটি কাজে লাগানো জরুরি। পুলিশের নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং মামলা বানিজ্য ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো. মতিউর রহমান শেখ।

