হোম > জাতীয়

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জাতীয়করণের আন্দোলন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা অন্তর্বর্তী সরকারকে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে চলমান কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। এর মধ্যে দাবি মানা না হলে সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস এবং ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

আজ বুধবার দুপুরে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’-এর ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের সঙ্গে দেখা করে। এরপর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।

তিনি বলেন, ‘এক মাসের মধ্যে আমাদের দাবি মানা না হলে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস এবং ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে। একই সঙ্গে ১২ অক্টোবর থেকে প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।’

তিনি জানান, শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের সঙ্গে আলোচনার পর এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশের ডিউ লেটার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

সম্পর্কিত

৫ আগস্ট চাঁনখারপুলে পুলিশের লোকজন হিন্দিতে কথা বলছিল—ট্রাইব্যুনালকে শহীদ ইয়াকুবের চাচা

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও বিচার বিভাগীয় সচিবালয় নিয়ে রায় ২ সেপ্টেম্বর

যুবশক্তির সম্মেলনে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ, সম্পাদক পরিষদের প্রতিবাদ

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ ২১ আগস্ট

জেট ফুয়েলের দাম বাড়াল বিইআরসি

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

আজও দেরিতে ছাড়ছে বিমানের ৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট

চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শনে বিএনএসিডব্লিউসির বিশেষজ্ঞ দল

নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না: আসিফ মাহমুদ

গণ-অভ্যুত্থানের পরও অর্থনীতি স্থিতিশীল, যা ব্যতিক্রম: আনিসুজ্জামান চৌধুরী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা