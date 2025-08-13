এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জাতীয়করণের আন্দোলন স্থগিত

বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা অন্তর্বর্তী সরকারকে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে চলমান কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। এর মধ্যে দাবি মানা না হলে সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস এবং ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।
আজ বুধবার দুপুরে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’-এর ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের সঙ্গে দেখা করে। এরপর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।
তিনি বলেন, ‘এক মাসের মধ্যে আমাদের দাবি মানা না হলে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস এবং ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে। একই সঙ্গে ১২ অক্টোবর থেকে প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।’
তিনি জানান, শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের সঙ্গে আলোচনার পর এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশের ডিউ লেটার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।