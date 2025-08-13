হোম > জাতীয়

সেনাপ্রধানের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ে সতর্ক করল আইএসপিআর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: আইএসপিআর

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়া প্রোফাইল খুলে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্ক করেছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আজ বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানিয়েছে, সেনাবাহিনী প্রধানের নিজস্ব কোনো ফেসবুক প্রোফাইল বা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নেই। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার পরিকল্পনা তাঁর নেই।

আইএসপিআর জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমকে এ ধরনের ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচারিত তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, যারা এই বিভ্রান্তিমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত, তাদের শনাক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

