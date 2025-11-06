হোম > জাতীয়

দক্ষ জনশক্তি ও চিকিৎসা খাতে সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ ও জাপানের বৈঠক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

দক্ষ জনশক্তি ও চিকিৎসা খাতে সহযোগিতা জোরদারে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার টোকিওতে জাপানের স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিকবিষয়ক জ্যেষ্ঠ সহকারী মন্ত্রী আকিয়ামা শিনইচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া।

বৈঠকে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং জাপানের শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের ক্রমবর্ধমান অবদান তুলে ধরেন নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া।

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাপান সফরকালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে এক লাখ বাংলাদেশি কর্মী জাপানে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তিনি আলোচনায় উল্লেখ করেন, জাপানি ভাষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণকে আরও সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি ‘জাপান সেল’ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশের ভেতরে স্পেসিফায়েড স্কিল্ড ওয়ার্কার ফিল্ড টেস্ট চালু করার জন্য জাপান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

একই সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন, খাদ্য পরিবেশন, শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন, মোটরগাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিমান পরিষেবা ও জাহাজ নির্মাণশিল্পসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের অনুরোধ জানান জ্যেষ্ঠ সচিব।

নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া বিশেষভাবে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধশিল্প খাতে অধিকতর সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। তিনি জাপানকে চিকিৎসা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বাংলাদেশ থেকে উচ্চমানের ওষুধ আমদানির আহ্বান জানান।

জাপানের জ্যেষ্ঠ সহকারী মন্ত্রী আকিয়ামা শিনইচি বাংলাদেশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, জাপানে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে দক্ষ বিদেশি কর্মীর চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও জনশক্তি খাতে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর আশ্বাস দেন তিনি।

পরে আইএম জাপান আয়োজিত মানবসম্পদবিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, যেখানে প্রায় ২০০টি জাপানি কোম্পানি উপস্থিত ছিল।

