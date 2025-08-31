হোম > জাতীয়

বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবই ছাপাতে দিলে এনসিটিবির কার্যক্রম বন্ধের হুমকি এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর মতিঝিলে এনসিটিবি কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাঠ্যবই ছাপার কাজ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দিলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পুস্তক শাখার শ্রমিক উইং। সরকারি বিনা মূল্যের বই ছাপার কাজ আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে বিদেশিদের হাতে তুলে না দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা।

আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে এনসিটিবি কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানান সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা এনসিটিবি ভবনে স্মারকলিপিও দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘দেশে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার। তাদের বঞ্চিত করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। আমরা এসব সিদ্ধান্ত মেনে নেব না। শ্রমিকের রুটি-রুজির হক অন্য দেশের হাতে তুলে দিতে চাই না আমরা।’

এই শ্রমিক নেতা বলেন, ‘বিদেশিদের হাতে কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেব। দ্রুতই সেটি বাস্তবায়ন করা না হলে এনসিটিবি ভবনের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে।’

এনসিপি পুস্তক শাখার শ্রমিক উইংয়ের নেতা মেহেদী হাসান বলেন, ‘দেশের শ্রমিকেরা কাজ না পেয়ে অসহায় দিন পার করছেন। অথচ এদিকে বিদেশে কাজ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা এসব মানব না।’

মানববন্ধনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাসহ পুস্তক শাখার অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ‘শ্রমিক মরবে মানি না, বিদেশি ছাপা চাই না’, ‘দুনিয়ায় মজদুর, এক হও লাড়াই করো’, ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘বিদেশি কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’সহ নানা স্লোগান দেন।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বানের বিষয়টি সঠিক নয় বলে জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। আজ সংস্থাটির সচিব অধ্যাপক মো. সাহতাব উদ্দিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তথ্যের সঠিকতা যাচাই না করে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশিত খবরের যথার্থতা না থাকায় এ ধরনের সংবাদে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সম্পর্কিত

১৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাল অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের বিবরণী চেয়েছে দুদক

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে প্রয়োজন সড়ক নিরাপত্তা আইন

নুরের ওপর হামলার দায় সরকারের ওপর বর্তায়: উপদেষ্টা আসিফ

নুরকে দেখতে হাসপাতালে উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভোটাধিকারের আলোচনা ৩৬ জুলাইয়ের ফসল: ইসি সানাউল্লাহ

হাইকোর্টের বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ

পলিথিন ব্যাগের বিষয়ে আর কোনো ছাড় নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

পিআর পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচন চেয়ে সরকারকে নোটিশ

১২৩টি সংগঠন ১৬০৪ বার অবরোধ করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা