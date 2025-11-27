হোম > জাতীয়

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট ২০ সেকেন্ডে স্বল্প মাত্রার এ কম্পন অনুভূত হয়।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৬। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর ঘোড়াশালে।

এর আগে ২১ নভেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে নরসিংদীর মাধবদীতে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকা। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারান ১০ জন এবং আহত হন ছয় শতাধিক। এর ৩১ ঘণ্টার মধ্যে আরও তিনবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

