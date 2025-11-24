ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য চায় সরকার

সম্প্রতি দেশে দুই দিনে চার দফা ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য চেয়েছে সরকার।
গতকাল রোববার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা হাইস্কুল ও কলেজ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য চেয়ে অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে অফিসগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তথ্য চাওয়া হয়েছে।
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে জেলা অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলীদের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য ও একাধিক ছবিসহ প্রতিবেদন আজ সোমবারের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।
এদিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য চেয়ে গতকাল রোববার বিভাগীয় উপপরিচালকদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অধিদপ্তর বলছে, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক মিরাজুল ইসলাম উকিল স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বিভাগীয় উপপরিচালকদের আগামী ২৭ নভেম্বরের মধ্যে তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে।
দেশে পরপর দুটি দিন শুক্রবার ও শনিবারে মোট চার দফা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে। এরপর কয়েকটি স্কুল-কলেজ গত রোববার ক্লাস বন্ধ রাখলেও আজ সোমবার ক্লাস শুরু করেছে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশনা দিয়েছে। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে যেতে বলেছে।