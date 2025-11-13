সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র সিংহ ও তাঁর স্ত্রীর ৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাংবাদিক ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পরিচালক সুভাষ চন্দ্র সিংহ রায় ও তাঁর স্ত্রী সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মমতা হেনা লাভলীর ৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম।
সুভাষ চন্দ্র সিংহ ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন দুর্নীতির অভিযোগে চলমান অনুসন্ধান কর্মকর্তা ও দুদকের সহকারী পরিচালক বিলকিস আক্তার।
এ প্রেক্ষাপটে সুভাষ চন্দ্র সিংহের চারটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১২ লাখ ১১ হাজার ১১২ টাকা ও মমতা হেনা লাভলীর পাঁচটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩০ লাখ ৬২ হাজার ৫৯০ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সুভাষ সিংহ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে আনয়নপূর্বক বৈধতা প্রদানের চেষ্টা ও বিদেশে টাকা পাচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা তাঁদের ব্যাংক হিসাবে থাকা অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। এ কারণে এসব হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক।
এর আগে গত ২০ অক্টোবর এই দুজনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন একই আদালত।