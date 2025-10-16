হোম > জাতীয়

৪ কোটি টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ: সাবেক এএসপি জিয়াউরের নামে মামলা করবে দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

চার কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) জিয়াউর রহমানের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় সেগুনবাগিচায় সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, ৪ কোটি ২ লাখ ৭৪ হাজার ২৯৬ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তা ছয়টি ব্যাংক হিসাবে ২০ কোটি ৭ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

দুদক জানায়, জিয়াউর রহমানের স্ত্রী জেসমিন নাহার সঞ্চিতার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।

