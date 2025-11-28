হোম > জাতীয়

প্রত্যর্পণ কামালকে দিয়ে শুরু এবং তারপর...: প্রেস সচিব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

জুলাই আন্দোলনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের দ্রুত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে বলে বিশ্বাস করেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

আজ শুক্রবার ফেসবুকে তিনি লেখেন, জুলাই হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ ভারত ইতিমধ্যে পরীক্ষা করে দেখছে।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা জানি শেখ হাসিনার শক্তিশালী সহানুভূতিশীলরা আছে। তবুও, আমার ক্রমশ প্রত্যয় জাগছে যে যে আসাদুজ্জামান খান কামাল—যিনি “ঢাকার কসাই” নামে পরিচিত—শিগগিরই বিচারের মুখোমুখি হতে বাংলাদেশে প্রত্যর্পিত হবেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘হাসিনার প্রায় ১৬ বছরের শাসনামলে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে আরও আলো পড়লে, নির্বিচার হত্যা ও গুমের ঘটনায় কামালের ভূমিকা বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।’

প্রেস সচিব দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন, ‘কামাল বা অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা যত টাকাই খরচ করুন না কেন, জবাবদিহি থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।’ তিনি বলেন, ‘যদি আমরা একটি জাতি হিসেবে জুলাই হত্যার শিকার এবং হাসিনা আমলে সংঘটিত সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বদ্ধপর এবং নিবদ্ধ থাকি, তবে দায়ী ব্যক্তিদের জন্য পরিণতি এড়ানো কঠিন হয়ে উঠবে।’

শফিকুল আলম বিশ্বাস করেন, এই প্রক্রিয়ার সূচনা হবে আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রত্যর্পণের মধ্য দিয়ে।

সম্পর্কিত

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: প্রতিদিন খুন হচ্ছে ১১ জন

জোটের নির্বাচনেও দলের প্রতীক— চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

অবসরে যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতি, বিদায়ী ভাষণ ১৪ ডিসেম্বর

বিশেষ বরাদ্দ বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, প্রতিবন্ধীসহ যাদের প্লট-ফ্ল্যাট দিতে বলল আদালত

এক সপ্তাহে ৭ দফা ভূমিকম্প, ৪টিরই উৎপত্তিস্থল নরসিংদী

হাসিনা-কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলে যাবে প্রসিকিউশন

দেশের সব ভবন ও নির্মাণকাজ অনুমোদনে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

শেখ হাসিনার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে লড়বেন না, সিদ্ধান্ত পাল্টালেন জেড আই খান পান্না

জব্দ ২১ ফ্ল্যাট ও দুই বাড়িসহ নাফিজ সরাফত পরিবারের সম্পদে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ

সরকারি দপ্তরে ‘হুইসেল ব্লোয়িং সিস্টেম’ জোরদার করা উচিত: আদালত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা