মনোযোগ এখন নির্বাচনে

জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করা হয়েছে আরও কয়েক মাস আগে। এরপর প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে প্রধান দুই দলের মাঠের তৎপরতায় রাজনীতিতে ভোটের আমেজ চলে এসেছিল। যেটুকু সংশয় ছিল তা জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে। সনদ নিয়ে মতপার্থক্যে কোনো দল না শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসে! তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারির পর দলগুলোর মনোভাব এখন পর্যন্ত মোটা দাগে ইতিবাচক বলেই মনে হচ্ছে। দলগুলোও মনোযোগী হয়েছে ভোটের প্রচারে।
সরকার জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন আদেশ জারি করেছে গত বৃহস্পতিবার। বিএনপির দাবি অনুযায়ী, জাতীয় নির্বাচন ও সনদ নিয়ে গণভোট একই দিনে হবে বলে সেখানে জানানো হয়েছে। অন্য কিছু বিষয়ে সামান্য আপত্তি থাকলেও দলটির পক্ষ থেকে সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো হয়েছে। ফলে বিএনপি এখন ভোটে মনোযোগ দেবে। তাদের প্রার্থীরা গতকাল শুক্রবার দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ আসনে গণসংযোগ ও নির্বাচনী শোভাযাত্রা করেছেন।
জামায়াতে ইসলামী অবশ্য ভোটের আগেই গণভোট চেয়েছিল। তাদের সে দাবি পূরণ হয়নি। কিন্তু দলটির অন্য বড় দাবি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে (পিআর) সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনের কথা আছে জুলাই সনদে। তাই কিছুটা আপত্তি জানালেও গতকাল ভোটের মাঠে প্রচারণায় দেখা গেছে দলটির নেতাদের। তাদের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের গতকাল নির্বাচনী জনসভা করেছেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে।
জারি হওয়া জুলাই সনদের বাস্তবায়ন আদেশ নিয়ে এখন পর্যন্ত বড় কোনো আপত্তি তোলেনি অপর দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। যদিও সাবেক স্বৈরশাসকের নিয়োজিত রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে আদেশ জারি হওয়ায় কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ দলটি। এটুকু পাশে রেখে এনসিপিও ভোটে মনোযোগ দেবে বলেই মনে হচ্ছে। তাদের মনোনয়ন ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। নেতারাও ফরম কিনছেন নিজ নিজ আসনে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার পর দলগুলোর অবস্থান ইতিবাচক বলেই মনে হচ্ছে। এতে আগামী নির্বাচন নিয়ে যে আশঙ্কা বা ধোঁয়াশা ছিল, পুরোপুরি না হলেও তা অনেকাংশেই কেটে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, নির্বাচন কতটা সুন্দর হবে, কতটা ভালো হবে, কতটা গ্রহণযোগ্য হবে।
বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করায় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়ায় বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা থেকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানানো হয়।
আর গতকাল রাজধানীতে এক সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘গণভোটের মধ্য দিয়ে আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন হয়ে যাবে না। তার জন্য অবশ্যই জাতীয় সংসদ গঠিত হতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান হোক, সেটা আমরা চাই। আমরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাই।’
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ আদেশ জারি, নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে দুই মাস ধরে আন্দোলনে আছে জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি সমমনা দল। তবে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, ‘আমরা এ মুহূর্তে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে চাই, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রোজার আগে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে জন্যই আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য মাঠে কাজ করছি।’