সেনাবাহিনী সরকারের সব কর্মসূচি সফল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: জেনারেল ওয়াকার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতে এ আশ্বাস দেন তিনি। এ সময় সেনাবাহিনী প্রধান আরও বলেন, সেনাবাহিনী সরকারের সব উদ্যোগ ও কর্মসূচি সফল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়েছে।
সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টাকে গুজবের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার আহ্বান জানান সেনাবাহিনী প্রধান।
প্রধান উপদেষ্টা সেনা প্রধানের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর অব্যাহত অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টা এ ভূমিকাকে আরও সুশৃঙ্খল করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, একটি সুস্পষ্ট কমান্ড কাঠামো এবং নির্বাচনের পূর্ববর্তী মাসগুলোতে সব বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমি জাতির কাছে একটি অঙ্গীকার করেছি, একটি নির্বাচন উপহার দেওয়ার, যা ভোটার উপস্থিতি, নতুন ও নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বৈশ্বিক আস্থা, এবং গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের উৎসবমুখর পরিবেশের দিক থেকে আলাদা হয়ে থাকবে।’
এর আগে আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সাক্ষাৎকালে সেনাবাহিনী প্রধান সম্প্রতি তাঁর চীন সফরকালীন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকের অভিজ্ঞতা ও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন। পাশাপাশি, দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং তা উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।