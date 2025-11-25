পোস্টাল ভোটিং: অ্যাপে নিবন্ধনের সময় বাড়াতে অনুরোধ বিএনপির

প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের সুবিধার্থে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধনের সময় বাড়াতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনকে অনুরোধ করেছে বিএনপি।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ মঙ্গলবার বিকেলে দলটির প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এই অনুরোধ জানান।
বিশ্বকে আট অঞ্চল ভাগ করে ১৯ নভেম্বর থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধন শুরু হয়, যা শেষ হবে ৩০ ডিসেম্বর।
সিইসির সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘যেসব দেশে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা বেশি, দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে নিবন্ধন করা কঠিন—সেসব দেশে বা অঞ্চলে নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়াতে আমরা অনুরোধ করেছি, যাতে সর্বোচ্চসংখ্যক বাংলাদেশি ভোটার হতে পারেন।’
তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আশ্বস্ত করেছে, মূল নিবন্ধনের সময়সীমা শেষে যারা বাদ পড়বে, তাদের জন্য নিবন্ধনের ব্যবস্থা রাখা হবে। এটাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখছি। আরেকটি বিষয় হলো, প্রবাসীদের অনেকেরই এনআইডি নেই। তাই আমরা প্রস্তাব করেছি, বাংলাদেশি পাসপোর্টকেও পরিচয়পত্র হিসেবে ধরে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদিও আমরা জানি, অনেক ফেক পাসপোর্ট আছে—যারা বাংলাদেশের নাগরিক নন, এমন মানুষও পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। আমরা চাই না, তাঁরা ভোটার হন। এ জন্য আমরা বলেছি, পাসপোর্ট যাচাই-বাছাই করা হোক। পাসপোর্টের ছবি পাঠিয়ে কারোর গ্রামের ঠিকানা থেকে ভেরিফাই করলে যদি সঠিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।’
গণভোটের বিষয়ে সিইসির সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘গণভোট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে আমাদের মতে, এটি নতুন কিছু নয়। গণভোট আইন আজ পাস হয়েছে। তাই নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট হওয়ার বিষয়ে নতুন কোনো বিতর্ক নেই।’
প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লা প্রমুখ।