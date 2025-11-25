হোম > জাতীয়

পোস্টাল ভোটিং: অ্যাপে নিবন্ধনের সময় বাড়াতে অনুরোধ বিএনপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের সুবিধার্থে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধনের সময় বাড়াতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনকে অনুরোধ করেছে বিএনপি।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ মঙ্গলবার বিকেলে দলটির প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এই অনুরোধ জানান।

বিশ্বকে আট অঞ্চল ভাগ করে ১৯ নভেম্বর থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধন শুরু হয়, যা শেষ হবে ৩০ ডিসেম্বর।

সিইসির সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘যেসব দেশে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা বেশি, দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে নিবন্ধন করা কঠিন—সেসব দেশে বা অঞ্চলে নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়াতে আমরা অনুরোধ করেছি, যাতে সর্বোচ্চসংখ্যক বাংলাদেশি ভোটার হতে পারেন।’

তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আশ্বস্ত করেছে, মূল নিবন্ধনের সময়সীমা শেষে যারা বাদ পড়বে, তাদের জন্য নিবন্ধনের ব্যবস্থা রাখা হবে। এটাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখছি। আরেকটি বিষয় হলো, প্রবাসীদের অনেকেরই এনআইডি নেই। তাই আমরা প্রস্তাব করেছি, বাংলাদেশি পাসপোর্টকেও পরিচয়পত্র হিসেবে ধরে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদিও আমরা জানি, অনেক ফেক পাসপোর্ট আছে—যারা বাংলাদেশের নাগরিক নন, এমন মানুষও পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। আমরা চাই না, তাঁরা ভোটার হন। এ জন্য আমরা বলেছি, পাসপোর্ট যাচাই-বাছাই করা হোক। পাসপোর্টের ছবি পাঠিয়ে কারোর গ্রামের ঠিকানা থেকে ভেরিফাই করলে যদি সঠিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।’

গণভোটের বিষয়ে সিইসির সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘গণভোট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে আমাদের মতে, এটি নতুন কিছু নয়। গণভোট আইন আজ পাস হয়েছে। তাই নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট হওয়ার বিষয়ে নতুন কোনো বিতর্ক নেই।’

প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লা প্রমুখ।

সম্পর্কিত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপের মামলার রায় ১ ডিসেম্বর

প্রক্রিয়া শেষ করেও যেতে না পারা কর্মীদের মালয়েশিয়ায় পাঠানো শুরু

জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতায় বেড়েছে যৌন সহিংসতা: মহিলা পরিষদ

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে ছিল না ফায়ার অ্যালার্ম-ডিটেক্টর-হাইড্রেন্ট, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন

প্রবাসীরা ছাড়াও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন যাঁরা

প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কেউ তদন্ত প্রভাবিত করতে চাইলে তার নাম প্রকাশ করা হবে: দুদক চেয়ারম্যান

নিলামে ডগ স্কোয়াডের কুকুরের দাম উঠল সর্বোচ্চ সাড়ে ৫ লাখ টাকা

আলাদা ব্যালটে হবে গণভোট, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা