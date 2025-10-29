হোম > জাতীয়

ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনকে জনগণের জন্য সহজবোধ্য করতে বললেন প্রধান উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে আট খণ্ডের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের একটি সহজবোধ্য বই প্রস্তুত করে দেশের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আট খণ্ডের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা। প্রতিবেদনে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ, সভা ও কার্যবিবরণীর বিস্তারিত রয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের সহজবোধ্য একটি ভার্সন তৈরি করতে হবে। বই আকারে প্রকাশ করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা পড়ে বুঝতে পারে এবং অন্যদেরও বোঝাতে পারে।

বইটি ইংরেজি ও বাংলা—দুই ভাষাতেই প্রকাশের আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ভবিষ্যতে এই বই যেন শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য হয়, সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তরুণ প্রজন্ম বইটি পড়বে, তারা নিজেরা জানবে এবং তাদের বাবা-মাকেও জানাবে এতে কী আছে।

প্রতিবেদন হস্তান্তরকালে ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ বলেন, আট খণ্ডের এই প্রতিবেদনে কমিশনের কার্যক্রমের প্রক্রিয়া, প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পাওয়া লিখিত প্রস্তাব, সাধারণ মানুষের মতামত, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে কমিশনের পক্ষ থেকে পাঠানো স্প্রেডশিট—সব ধরনের আলোচনা ও সংলাপ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আলী রীয়াজ বলেন, ‘আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এই আট খণ্ডের প্রতিবেদন দেশে-বিদেশে গবেষণার জন্য দলিল হয়ে উঠবে।’

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার ড. ইউনূসের কাছে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে করা সুপারিশ হস্তান্তর করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

সম্পর্কিত

৬ লাশ পোড়ানোর মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ২০ জন

দেশের চুরির টাকায় ল ফার্ম নিয়োগ করে আইসিসিতে আওয়ামী লীগের অভিযোগ: শফিকুল আলম

টিকটক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিইসির বৈঠক

বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালামের পরিবারকে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ কেন নয়, হাইকোর্টের রুল

কাস্টমসের ১০ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা অনুমোদন

শেখ হাসিনার ইন্টারভিউ যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁরা যেন কনটেক্সট ভুলে না যান: প্রেস সচিব

উৎপাদন ভালো হওয়ায় এবার পেঁয়াজ আমদানি করতে হচ্ছে না: কৃষি উপদেষ্টা

নির্বাচন বানচালের জন্য দেশের ভেতরে–বাইরে অনেক শক্তি কাজ করবে, প্রধান উপদেষ্টার সতর্কতা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা