সিসি ক্যামেরা থাকা ভোটকেন্দ্রের তালিকা চেয়েছে ইসি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা রয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত তালিকা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ জন্য জরুরি নির্দেশনার চিঠি সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
গতকাল বুধবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এই চিঠি পাঠানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সিসি ক্যামেরা রয়েছে—এমন ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে হার্ড কপি ও নিকস ফন্টে সফট কপি ১২ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন সহায়তা-১ শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
সূত্র জানায়, এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিসি ক্যামেরার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জানান, সিসিটিভি কেনা ব্যয়বহুল। তাই স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিসি ক্যামেরা সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নির্বাচনী কাজে তা ব্যবহার করা যায়।
তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংগ্রহে থাকা ড্রোন এবং কিছু ড্রোন ভাড়া করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবে, যাতে গ্রেপ্তার বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়।