আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের অভিভাবক ও চাকরিদাতাদের সঙ্গে বসা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীদের আন্দোলনের পর সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এ জন্য নতুন আর কর্মসূচির প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন মন্তব্য করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ফাওজুল কবির খানের সভাপতিত্বে প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নে গঠিত কমিটির প্রথম সভা শেষে এসব বলেন উপদেষ্টা।
উপদেষ্টা বলেন, যারা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, তাদের অভিভাবক ও চাকরিদাতাদের সঙ্গে বসা হবে। হঠাৎ করেই তিন দফা বা সাত দফা বা তার খণ্ডিত অংশ মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া যায় না। তাই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।
উপদেষ্টা আরও বলেন, কমিটি ও যারা আন্দোলন করছেন কিংবা দাবি জানাচ্ছেন তাদের সঙ্গে বসব। এই বিষয়ে তিনটি গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। যারা আন্দোলন করছেন, এদের অভিভাবক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা। আর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লেভেলে কি হচ্ছে, কেন এ সমস্যাটা হচ্ছে-এটা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি যারা প্রকৌশলী নিয়োগ দেন পিডব্লিউডি, এলজিইডি, পিডিবি, তাদের সঙ্গে আমরাও বসব। তাদের সঙ্গে যে শুধু ওয়ার্কিং গ্রুপ বসবে তা নয়, আমরাও বসব।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আশু সমাধান কি— জানতে চাইলে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, ‘যেটা বললাম, এখন এটাই সমাধান। ওনারা তো এখন থেকে যেকোনো সময় ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে বসতে পারেন। একদিকে তিন দফা দাবি আছে, আরেক দিকে সাত দফা দাবি। আমাদের তো প্রথম শুনতে হবে বুঝতে হবে। সবকিছু জানতে হবে, আমরা তো এখন ঘোষণা দিতে পারব না তিন দফা মেনে নিলাম বা সাত দফা মেনে নিলাম। এখান থেকে দুই দফা মানলাম, ওখান থেকে এক দফা মানলাম। আগে শুনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। তারপরই তো করতে হবে।’
ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘আমরা জানাতে চাই, আমরা নিরপেক্ষতার সঙ্গে কারও পক্ষপাতিত্ব না করে এ সমস্যার একটা ন্যায্য সমাধান করার চেষ্টা করব।’
বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বোঝানোর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘তাদের বলেন, আন্দোলন তো করেছেন, সেটা তো হয়ে গেছে, সরকার তো এটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। আমরা তো দেখছি এখন তো আন্দোলন করে কোনো লাভ নেই।’
সরকারের গতকালের আহ্বান বুয়েট শিক্ষার্থীদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘আমাদের আহ্বান তারা শুনেছেন। শাহবাগ থেকে তারা ক্যাম্পাসে চলে গিয়েছিলেন। এ জন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা সবাইকে বলব এই পরিস্থিতিটা যাতে আর ইয়ে না হয়, কারণ এটা আমরা দেখছি। আমাদের একটু সময় দিতে হবে।’
সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা বলেন, ‘একটা দাবি গ্রহণ করলে একদল খুশি হবে, আর একটা দাবি গ্রহণ করলে আরেক দল খুশি হবে। আমাদের তো এটা বিবেচনায় আনতে হবে, এখানে একটা সেতু গড়তে হবে। যাতে দুই পক্ষই এক জায়গায় আসতে পারে। এমন একটা সমাধান যাতে করতে পারি দুই পক্ষই লাভবান হবে।’