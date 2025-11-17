কমিশনার আবদুর রশিদ মিয়া ও এস এম ফজলুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

রংপুরের কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার আবদুর রশিদ মিয়া ও ঢাকার কর অঞ্চল-৩-এর কর কমিশনার এস এম ফজলুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক শিহাবুল ইসলাম দুটি পৃথক আদেশে এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক জনসংযোগ তানজির আহমেদ।
এর আগে দুদকের সহকারী পরিচালক পিয়াস পাল দুজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দুটি আবেদন করেন।
দুটি আবেদনেই বলা হয়েছে, দুজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় তাঁদের সম্পদের হিসাব দাখিল করার নির্দেশ দেয় দুদক। নির্দেশ পেয়ে দুজনেই সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছেন। তাঁদের দাখিল করা সম্পদ বিবরণী অনুসন্ধান করা হচ্ছে। অনুসন্ধানকালে দুদক বিশ্বস্ত সূত্র জানতে পেরেছে, দুজনেই দেশত্যাগ করে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা দেশত্যাগ করতে পারলে দুদকের অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।