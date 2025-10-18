হোম > জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে নাশকতার প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে অবগত রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এসব ঘটনা গভীরভাবে তদন্ত করছে এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছে সরকার।

আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নাশকতা বা অগ্নিসংযোগের কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার তাৎক্ষণিক ও কঠোর পদক্ষেপ নেবে। কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা উসকানির মাধ্যমে জনজীবন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হবে না।’

অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, ‘যদি এই আগুন লাগার ঘটনাগুলো নাশকতা হয় এবং এর যদি উদ্দেশ্য আতঙ্ক ও বিভেদ তৈরি করা হয়, তবে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। কারণ আমরা যদি ভয়কে আমাদের বুদ্ধি ও সংকল্পের ওপর চেপে বসতে দিই, তখন নাশকতাকারীরাই সফল হবে।’

সরকার আশ্বস্ত করেছে, ‘বাংলাদেশ অতীতেও বহু কঠিন সময় অতিক্রম করেছে। এবারও আমরা ঐক্য, সংযম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে যেকোনো হুমকি মোকাবিলা করব। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’

