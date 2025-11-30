হোম > জাতীয়

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শক্তিশালী দলের সঙ্গে নিয়মিত খেলতে চায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে পুরুষ ফুটবল দলের মতো নারী ফুটবল দলের জন্যও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

আজ রোববার এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

এর আগে পুরুষ দলের মতো নারী দলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুমাইয়া বিনতে তানভীর ও শিক্ষানবিশ আইনজীবী আরিজা মেহেলী খান রিট করেছিলেন। রিটের পক্ষে আইনজীবী সুমাইয়া বিনতে তানভীর নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মেহেদী হাসান।

