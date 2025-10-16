হোম > জাতীয়

খালেদা জিয়ার হাতে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র তুলে দিল ঐকমত্য কমিশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খালেদা জিয়ার হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বাক্ষরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) মনির হায়দার।

এর আগে, নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গতকাল বুধবার রাতে খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন।

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুক্রবারই, বাদ পড়লে পরেও স্বাক্ষর করা যাবে: আলী রীয়াজ

সেনাবাহিনী না থাকলে আরও প্রাণ ঝরত: চিফ প্রসিকিউটর

সংসদ নির্বাচন: সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিতেও অফিস করবেন ইসি কর্মকর্তারা

অনলাইন জুয়ার দায় সরকার এড়াতে পারে না: মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

ফের সম্প্রচারে ফিরছে গ্রিন টিভি

রেলের দুই সাবেক মহাপরিচালকসহ ১৮ জনের নামে মামলা

৪ কোটি টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ: সাবেক এএসপি জিয়াউরের নামে মামলা করবে দুদক

তৃতীয় দফায় বাড়ল জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ

অনলাইন জুয়া ও পর্নোগ্রাফি বন্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়: শিক্ষা উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা