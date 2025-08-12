যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বৈঠক করেছেন। মার্কিন কূটনীতিকের আমন্ত্রণে রাজধানীর গুলশানে তাঁর বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র এ বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
কমিশনের সদস্য ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার ও মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান এরিক গিলান এ বৈঠকে ছিলেন।
বৈঠক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তুতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয় সনদসহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর চলমান সংলাপের অগ্রগতি ও পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে আলী রীয়াজের কথা হয়।
ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন গতকাল সোমবার জাতীয় নাগরিক পার্টির সঙ্গে বৈঠক করেন।
বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র আজকের পত্রিকাকে জানান, বাংলাদেশের উন্নয়নে একজন অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র দলমত-নির্বিশেষে স্থানীয় রাজনৈতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকে।