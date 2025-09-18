নির্বাচনের কারণে এবার অমর একুশে বইমেলা শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ শুরু হবে চলতি বছরের ১৭ ডিসেম্বর। আজ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমিতে বইমেলার তারিখ নির্ধারণ সংক্রান্ত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে বাংলা একাডেমি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এর তারিখ নির্ধারণ সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি সচিব মো. মফিদুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, একাডেমির সচিব, পরিচালকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ।
সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রমজানের পরিপ্রেক্ষিতে অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এর তারিখ আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় প্রকাশকেরাও এবারের মেলার তারিখ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তারা মনে করছেন, ফেব্রুয়ারির পরে গেলে বইমেলার আকর্ষণ কমে যেতে পারে। তাই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি লিখিত আকারে বইমেলা আয়োজক কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের সভায় অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ এর তারিখ নির্ধারণ করা হয়।