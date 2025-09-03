হোম > জাতীয়

সাঈদীর বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা সাক্ষ্য’ দিতে বাধ্য করার অভিযোগ কয়েকজন সাক্ষীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত প্রয়াত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা সাক্ষ্য’ দিতে বাধ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এই অভিযোগ জমা দিয়েছেন সেই মামলার কয়েকজন সাক্ষী।

অভিযোগকারীদের মধ্যে রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিক। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মোট ৪০ জনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়েছে।

অভিযোগকারীদের মধ্যে রয়েছেন ওই মামলার সাক্ষী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মাহাবুবুল হাওলাদার, আলতাফ হাওলাদার এবং মাহাতাব উদ্দিন হাওলাদার। তাঁরা সবাই পিরোজপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ জমা দেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে আরেক সাক্ষী মধুসূদন ঘরামীর আত্মীয় সুমন্ত মিস্ত্রিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দাবি করেছেন, সে সময় তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

এই অভিযোগের বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয় থেকে কোনো তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

