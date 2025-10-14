হোম > জাতীয়

কাল থেকে অনলাইনে মিলবে জামিননামা: আসিফ নজরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি

আগামীকাল থেকে জামিননামা অনলাইনে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় আয়োজিত ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি জেনেছি আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর আসামিকে ১২টি ধাপ অতিক্রিম করতে হয়। সব ধাপেই হয়রানির শিকার হতে হয়। তাই এসব নিরসনে কাল থেকে অনলাইনে জামিননামা পাঠানো হবে। এতে জামিন পাওয়ার পর এক ক্লিকে জামিননামা সংশ্লিষ্ট কারাগারে চলে যাবে।’

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ই হবে।’

বিচার বিভাগ পৃথক সচিবালয় আইন, গুমের আইন, দুদক আইন, হিউম্যান রাইটস আইন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৫০২: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

২০ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি

জুলাই জাতীয় সনদ: দলগুলো চূড়ান্ত অনুলিপি পাবে আজ, স্বাক্ষর ১৭ অক্টোবর

স্বাক্ষরের পর বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে সুপারিশ

জাতিসংঘে ন্যায্য পানি বণ্টনের আহ্বান বাংলাদেশের

১৭ কোটি মানুষকে খাদ্য দিচ্ছি, ১৩ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিচ্ছি: প্রধান উপদেষ্টা

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

প্রতিমায় নানা অবয়ব ব্যবহার নতুন নয়, এবারও ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই: বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন যাঁরা

২০ হাজার টাকার বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ডিএসসিসির ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা