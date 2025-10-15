হোম > জাতীয়

নারী ও শিশুদের টার্গেট করে আক্রমণ করা হয়েছে: চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে নারী ও শিশুদের টার্গেট করে আক্রমণ করা হয়েছে বলে ট্রাইব্যুনালে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলার শুনানিতে আজ বুধবার তিনি এ কথা জানান।

এই মামলায় আজ বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ চতুর্থ দিনের মতো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন চিফ প্রসিকিউটর।

শেখ হাসিনা ছাড়া এই মামলার অপর দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক রয়েছেন। কারাগারে থাকা চৌধুরী মামুন রাজসাক্ষী হিসেবে এই মামলায় ইতিমধ্যে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ শুনানির সময় তিনি ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বিটিভির মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে বলেন, সাক্ষীরা বলেছেন, গুলি করে আন্দোলনকারীদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা, যা আসাদুজ্জামান খান কামাল থেকে আইজিপি এবং তাঁর থেকে প্রলয় কুমার জোয়ার্দারের মাধ্যমে ডিএমপি কমিশনারের কাছে পৌঁছায়। ডিএমপি কমিশনার অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তার কাছে পৌঁছান, যা পৌঁছে যায় আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছেও। এই অপরাধীদের নির্দেশে প্রতিটি জায়গায় মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যাতে নিহত হন ১ হাজার ৪০০ জন এবং আহতের সংখ্যা ৩৫ হাজার। অনেককে জানাজা ও লাশ দাফনে বাধা দেওয়া হয়েছে। অনেক লাশ স্বজনদের দেওয়া হয়নি, যা বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়েছে।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে চিফ প্রসিকিউটর জাতিসংঘের প্রতিবেদন তুলে ধরেন, যেখানে হেলিকপ্টার ব্যবহারের নির্দেশনার কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি তদন্ত কর্মকর্তার জবানবন্দি, বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বুলেট-পিলেট উদ্ধারের তথ্য, জুলাই শহীদদের নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশিত ১০ খণ্ডের বই, জুলাই যোদ্ধাদের তালিকার তথ্য, মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিবেদন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন, আমার দেশ পত্রিকার ৫৪টি প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

হেলিকপ্টার থেকে গুলি, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সংবাদ সম্মেলন, যাত্রাবাড়ীতে বর্বর হত্যাকাণ্ড, আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর ভিডিও দেখানো হয় ট্রাইব্যুনালে। এ ছাড়া আন্দোলনে আহত ও নিহতদের শরীর থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন প্রকার গুলিও ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করেন চিফ প্রসিকিউটর।

কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদনের তারিখ ৮ ডিসেম্বর

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল। এই মামলার ৪৫ আসামির মধ্যে ১৭ জন গ্রেপ্তার আছেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ জনকে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

ট্রাইব্যুনালে হাজির করা ১৬ জন হলেন আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান, আমির হোসেন আমু, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, মো. আব্দুর রাজ্জাক, কামরুল ইসলাম, ডা. দীপু মনি, গোলাম দস্তগীর গাজী, শাজাহান খান, জুনাইদ আহমেদ পলক, কামাল আহমেদ মজুমদার, সোলায়মান মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। সাবেক মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়নি।

মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় চট্টগ্রামের সাবেক পুলিশ কমিশনার মো. সাইফুল ইসলামকে ৩০ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি চান্দগাঁও থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরের পাঁচলাইশ থানার মুরাদপুরে মো. ওয়াসিম আকরাম, ফয়সাল আহমেদ শান্ত ও মো. ফারুক হত্যার ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ততা এবং জুলাই আন্দোলনে নিরীহ ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে ২৫ টির বেশি মিথ্যা মামলা করে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে।

