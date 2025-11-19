শীতলক্ষ্যার দূষণ রোধে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য, বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান ও পরিবেশের ডিজিকে তলব

শীতলক্ষ্যা নদীর দূষণ রোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করায় বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে তলব করেছেন হাইকোর্ট। আগামী ১০ ডিসেম্বর তাদের হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
এ-সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
এর আগে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ-কে পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে কমিটিকে নদীর দূষণ রোধে ব্যবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
নির্দেশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদালত অবমাননার অভিযোগ করা হয়। শুনানি শেষে তাদের তলব করেন হাইকোর্ট। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।