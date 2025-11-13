হোম > জাতীয়

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের পর জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এই আদেশ জারি করেছে।

এর আগে দুপুরে রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ প্রেরণের আগে আদেশের সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

এই আদেশের তফসিল-১-এ সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যদের শপথ ফরম জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আজ উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুমোদন দেওয়া হয়।

