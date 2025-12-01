হোম > জাতীয়

নির্বাচনের আগে আরও ৭৭ উপজেলায় নতুন ইউএনও

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আরও ৭৭ জনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁদের নিয়োগ দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

গত ২৬ নভেম্বর ১৬৬ উপজেলায় নতুন ইউএনও নিয়োগ দেওয়া হয়। ভোটের আগে দুই ধাপে ২৪৩ উপজেলায় নতুন ইউএনও নিয়োগ দিল সরকার।

ঢাকা বিভাগে ১৮ জন, বরিশাল বিভাগে চার, চট্টগ্রাম বিভাগে সাত, খুলনা বিভাগে ১২, রংপুর বিভাগে ১১, রাজশাহী বিভাগে ১৪, সিলেট বিভাগে আট ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় তিনজন ইউএনওকে পদায়ন করা হয়েছে।

আগে নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনও হিসেবে পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করত। কে কোন উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবেন, তা বিভাগীয় কমিশনার নির্ধারণ করে দিতেন। এবার নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনওর দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের পদায়ন করা উপজেলা নির্ধারণ করে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইউএনও হিসেবে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তারা নিজ অধিক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের বদলি করা কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় ৪ ডিসেম্বর বিকেলে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। বদলি করা কর্মকর্তার দপ্তর বা কর্মস্থল ইতিমধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে।

