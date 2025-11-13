হোম > জাতীয়

নির্বাচনের দিনই হবে গণভোট: প্রধান উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই গণভোটের আয়োজন করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এই ঘোষণা দেন।

প্রধান উপদেষ্টা জানান, চারটি বিষয়ে এক প্রশ্নে হ্যাঁ/না ভোট হবে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। গণভোটের দিনক্ষণ ও সনদে থাকা আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) গণভোটে না থাকায় বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন দল বিপরীত অবস্থানে আছে। এমন অবস্থায় দলগুলোকে আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে গত ৩ অক্টোবর সরকার থেকে অনুরোধ করা হয়। দলগুলো তাতে একমত হতে পারেনি।

এমন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। এরই মধ্যে এই আদেশে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আর বেলা আড়াইটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে গণভোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন প্রধান উপদেষ্টা।

সম্পর্কিত

রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

দলগুলোর মতবিরোধের বিষয়গুলোতে যে সিদ্ধান্ত দিল অন্তর্বর্তী সরকার

একটি জাতির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তব্য দেবেন আলী রীয়াজ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি

উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা পিআর পদ্ধতিতে হবে কি না— নির্ধারণ হবে গণভোটে

চার বিষয়ে এক প্রশ্নে হবে গণভোট

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি

জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকলে নৈরাজ্যের শক্তি মাথাচাড়া দিতে পারবে না: চিফ প্রসিকিউটর

পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল মঞ্জুর

জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ বেলা আড়াইটায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা