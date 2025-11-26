বিজিবির নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিদর্শন করলেন সিইসি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নির্বাচনী প্রস্তুতি পরিদর্শন ও সকল পর্যায়ের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন।
রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে আজ বুধবার সকালে ঢাকা ব্যাটালিয়নের (৫ বিজিবি) প্রশিক্ষণ মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী মহড়া ও প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন তিনি।
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মহড়া পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন পরিচালনায় বিজিবির পেশাদারত্ব, নিষ্ঠা ও প্রস্তুতির প্রশংসা করেন সিইসি। এ সময় সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
পরে বিজিবি সদর দপ্তরের শহীদ শাকিল আহমেদ হলে সকল পর্যায়ের বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সিইসি। এতে বিজিবি মহাপরিচালক, সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ জুনিয়র কর্মকর্তা, সৈনিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিজিবির সব রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও অন্যান্য ইউনিট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত ছিল।
মতবিনিময়ের সময় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশে সম্পন্ন করতে মাঠে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনার পাশাপাশি তাঁদের প্রস্তুতি ও পেশাদারত্বের প্রশংসা করেন নাসির উদ্দিন।
আসন্ন নির্বাচনে সারা দেশে বিজিবির ১ হাজার ২১০ প্লাটুন সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। সীমান্তবর্তী ১১৫টি উপজেলার মধ্যে ৬০টিতে বিজিবি এককভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে। এ ছাড়াও সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও কুতুবদিয়া ছাড়া সব উপজেলায় নির্বাচনী দায়িত্বে থাকবে বিজিবি।