দাবি পূরণ করবে এমন প্রার্থীদের ভোট দেবেন, মৎস্যজীবীদের উদ্দেশে ফরিদা আখতার

মৎস্যজীবীদের ছয় দফা দাবি প্রসঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, আগামীতে নির্বাচিত সরকার আসবে, অর্থাৎ দলীয় সরকার আসবে। আপনারা এমন প্রার্থীদের ভোট দেবেন, যাঁরা আপনাদের দাবি পূরণ করবেন। প্রার্থী বড় দলের না ছোট দলের—তা মুখ্য নয়। যে প্রার্থী আপনাদের হয়ে কথা বলবে, সেই প্রার্থী যেন আপনাদের প্রতিনিধি হতে পারে।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতির ১২তম জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সম্মেলনে মৎস্যজীবীদের ভাগ্য পরিবর্তনে আলাদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; বছরের ছয় মাসে ৬০ কেজি চাল (প্রতি মাসে) ও নগদ দুই হাজার টাকা বরাদ্দ করা; কোনো জেলে মারা গেলে তাঁর পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য এককালীন পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া; কোস্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও মৎস্য বিভাগ পরিচালিত অভিযানে মৎস্যজীবী সমিতি থেকে মনোনীত মাঝিকে রাখাসহ ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি।
মাছ সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং নিষেধাজ্ঞার সময়কাল নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নদীতে প্রাপ্ত মাছ প্রকৃতি থেকে পাওয়া—আল্লাহর দান। এই মাছগুলোকে রক্ষা করতে হয়। ডিম পাড়ার সময় দিতে হয় এবং ছোট মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হয়। এ জন্যই নিষেধকালীন সময় ঘোষণা করা হয়।
মাছ ধরার ক্ষেত্রে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জেলেদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আপনারা বলেছেন ২২ দিনের পরিবর্তে ১১ দিন করতে। কারণ, ভারত এটি করেছে। ভারত কী করছে বা না করছে—এই নীতি না। বরং কোস্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও নৌবাহিনীর দায়িত্ব হলো ভারতের জেলেরা যেন বাংলাদেশে এসে অন্যায়ভাবে মাছ ধরতে না পারে, তা বন্ধ করা। আমরা ইলিশ মাছের প্রজননের সময়টি আশ্বিনের পূর্ণিমা ধরে অনেক গবেষণা করে এবং জেলে প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে নিষেধাজ্ঞার এই সময় ঘোষণা করেছি।’
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. বাবুল মীরের সঞ্চালনায় সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন স্বপন, সাধারণ সম্পাদক মোকাদ্দেম হোসেন প্রমুখ।