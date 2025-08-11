হোম > জাতীয়

মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মালয়েশিয়া পৌঁছে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মালয়েশিয়ায় স্থানীয় সময় আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে তিনি কুয়ালালামপুরে পৌঁছান।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হন ড. ইউনূস।

এর আগে গতকাল রোববার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীরতর করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি যাতে সর্বোচ্চসংখ্যক জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে নেয়, এই সফরের মাধ্যমে সে চেষ্টা করা হবে। এ বিষয়ে অনেক আলাপ ও চুক্তি হবে।’

মালয়েশিয়া পৌঁছে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং

পাশাপাশি বাংলাদেশের জ্বালানি, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন খাতে দেশটির বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ টানার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান।

মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত

সাবেক ডিআইজি বাতেনের এনআইডি ব্লক, আফসার গ্রুপের মালিকসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

অতিরিক্ত আইজিপি হলেন ৭ পুলিশ কর্মকর্তা

চলতি বছর মব সন্ত্রাসে নিহত ১১১ জন: আসক

চানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ডে প্রথম সাক্ষ্য দিলেন মায়ের উদ্দেশে চিঠি লেখা সেই আনাসের বাবা

কেবিনে অধিক তাপমাত্রা, চক্কর দিয়ে ঢাকায় ফিরল বিমানের চট্টগ্রামগামী ফ্লাইট

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য থাকবে আলাদা বুথ

মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এবার ডানার ফ্ল্যাপ বিকল, ২৬২ যাত্রীসহ রোমে আটকা বিমানের ড্রিমলাইনার

পদ্মা সেতু রেল প্রকল্প: ডিপিপির বাইরে কাজ, দায় হাজার কোটি টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা