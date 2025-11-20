হোম > জাতীয়

ট্রাইব্যুনালের বিচারক-প্রসিকিউশন টিমকে হুমকি, গ্রেপ্তার একজন ৫৪ ধারায় কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারক ও প্রসিকিউশন টিমকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মোবাইল ফোনে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এরই মধ্যে চারটি ফেসবুক আইডি শনাক্ত করে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে ৫৪ ধারায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার তরুণের নাম মো. শরীফ। তাঁকে ভোলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা আজ বৃহস্পতিবার এসব তথ্য জানিয়েছেন।

প্রসিকিউটর বলেন, ফেসবুক ও মোবাইল ফোনে ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারক ও প্রসিকিউশন টিমকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। চারটি ফেসবুক আইডি শনাক্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করে ৫৪ ধারায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি আইডিগুলোর মালিক কারা, তা বের করার চেষ্টা চলছে।

