হোম > জাতীয়

জোটভুক্ত হলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোটের বিধান কেন অসাংবিধানিক নয়—জানতে চেয়ে রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

নিবন্ধিত একাধিক দল জোটভুক্ত হলেও নিজ নিজ দলের প্রতীকেই ভোট করতে হবে—গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের এমন বিধান কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মহাসচিব মোমিনুল আমিনের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

আইনসচিব, নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের আগামী ১০ দিনের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী রেশাদ ইমাম ও সাহেদুল আজম। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী কামাল হোসেন মিয়াজী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।

সম্পর্কিত

অনেক উচ্চাভিলাষী সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের পক্ষে হজম কঠিন হতে পারে: পরিকল্পনা উপদেষ্টা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চট্টগ্রামে নিহত ১৮ সৈনিকের দেহাবশেষ নিল জাপান

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হাবিবুর রহমান

শেখ হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপ কেন আইনজীবী পাননি, ব্যাখ্যা দিলেন বিচারক

শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশ

তারেক রহমান কেন আসছেন না—আমার কাছে এ প্রশ্ন খুবই অরুচিকর মনে হয়: আসিফ নজরুল

তারেক রহমান এখনো ভোটার হননি: ইসি সচিব

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুদক

শুরু হলো বিজয়ের মাস

খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা