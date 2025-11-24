হোম > জাতীয়

এনআইডি সংশোধন ও এলাকা স্থানান্তর কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আপাতত জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন ও ভোটার এলাকা স্থানান্তর কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার বিকেল ৪টা থেকে এ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর।

এ এস এম হুমায়ুন কবীর বলেন, বর্তমানে সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকার কাজ চলছে। এই অবস্থায় কারও এনআইডি সংশোধন হয়ে গেলে, ভোটার তালিকায় এবং হাতে থাকা এনআইডিতে দুই রকম তথ্য হবে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোট দিতে পারবেন না। তাই ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত এনআইডি সংশোধন, ভোটার এলাকা স্থানান্তর বন্ধ থাকবে।

তবে কেউ চাইলে অনলাইনে এনআইডি সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন। সংশোধনের কার্যক্রমও চলবে। যেমন আবেদন নেওয়া, শুনানি ইত্যাদি। সবকিছু ঠিক করে রাখা হবে। কেবল সংশোধন হবে না। সংশোধনটা হবে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর।

