দুরারোগ্যে আক্রান্তরা হজে যেতে পারবেন না: ধর্ম উপদেষ্টা

দুরারোগ্যে আক্রান্ত ব্যক্তিরা হজে যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।
আজ রোববার বিকেলে সচিবালয়ে ২০২৬ সালের জন্য হজ প্যাকেজ ঘোষণাকালে উপদেষ্টা এ তথ্য জানান। এ ছাড়া ৭০ বছরের বেশি কেউ হজে গেলে তাঁর সঙ্গে সহায়তাকারী নিতে হবে বলে জানানো হয়।
২০২৬ সালের জন্য সরকার তিনটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সরকারি মাধ্যমে হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ), হজ প্যাকেজ-২ ও হজ প্যাকেজ-৩ শিরোনামে তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।
চলতি বছরের চেয়ে আগামী বছরের জন্য উড়োজাহাজভাড়া ১২ হাজার ৯৯০ টাকা কমানো হয়েছে। এ টাকার পরিমাণ আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা।
সরকারি মাধ্যমে হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ)-এর হজযাত্রীরা মক্কায় হারাম শরিফের বহিরঙ্গণ থেকে সর্বোচ্চ ৭০০ মিটারের মধ্যে এবং মদিনায় মারকাজিয়া বা সেন্ট্রাল এরিয়ায় আবাসন সুবিধা পাবেন। প্যাকেজ-১-এর খরচ ৬ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৭ টাকা।
আজ বিকেলে সচিবালয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন প্রেস ব্রিফিংয়ে হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন-২০২৬ ঘোষণা করেন।
এ ছাড়া এ প্যাকেজের হজযাত্রীদের জন্য অ্যাটাচড বাথরুমসহ এক রুমে সর্বোচ্চ পাঁচজনের আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। মিনায় তাঁদের তাঁবুর অবস্থান হবে জোন-২তে এবং মিনা-আরাফায় ‘ডি প্লাস’ ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ করা হবে।
অন্যদিকে হজ প্যাকেজ-২-এর হজযাত্রীরা মক্কায় হারাম শরিফের বহিরঙ্গণ থেকে ১ দশমিক ২ কিলোমিটার থেকে ১ দশমিক ৮ কিলোমিটারের মধ্যে এবং মদিনায় মারকাজিয়া বা সেন্ট্রাল এরিয়ায় আবাসন সুবিধা পাবেন। হজ প্যাকেজ-২-এর খরচ ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৮৮১ টাকা।
এ প্যাকেজের হজযাত্রীদের জন্য অ্যাটাচড বাথরুমসহ এক রুমে সর্বোচ্চ ছয়জনের আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া এই প্যাকেজের হজযাত্রীরা মিনায় জোন-২-এ তাঁবুতে অবস্থান করবেন এবং মিনা-আরাফায় ‘ডি’ ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ করা হবে।
সরকারি মাধ্যমে ২০২৬ সালের হজে নতুন সংযোজন হজ প্যাকেজ-৩। এটি সাশ্রয়ী হজ প্যাকেজ। এই প্যাকেজের হজযাত্রীদের আবাসন হবে মক্কায় আজিজিয়া এলাকায় এবং মদিনায় মারকাজিয়া এলাকার বাইরে। এটির খরচ পড়বে ৪ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা।
হজ প্যাকেজ-১ ও হজ প্যাকেজ-২-এর হজযাত্রীরা নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে মক্কা ও মদিনায় ২ ও ৩ সিটের রুম আপগ্রেডেশন ও শর্ট প্যাকেজ সুবিধা নিতে পারবেন। সাধারণত সৌদি আরবে হজযাত্রীদের অবস্থানকাল হবে ৩৫-৪৭ দিন। তবে শর্ট প্যাকেজে অবস্থানকাল হবে ২২-৩০ দিন।
বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর জন্য ‘বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ’ শিরোনামে একটি প্যাকেজ নির্ধারণ করে দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। এই প্যাকেজের খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৯ হাজার ১৮৫ টাকা। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই প্যাকেজ গ্রহণ করে এজেন্সিগুলো অতিরিক্ত দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে।
এ বিষয়ে হজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার বলেন, আগামী মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্স হোটেলে এজেন্সিগুলো হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। তবে উড়োজাহাজভাড়া আরও কমানোর জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।
ধর্ম মন্ত্রণালয় জানায়, ২০২৬ সালের হজে কোরবানির টাকা আবশ্যিকভাবে নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। এ কারণে কোরবানি বাবদ ৭২০ সৌদি রিয়ালের সমপরিমাণ ২৩ হাজার ৬৫২ টাকা হজ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে খাবার বাবদ কোনো টাকা প্যাকেজে ধরা হয়নি। প্রত্যেক হজযাত্রীকে খাবার বাবদ প্রতিদিন ন্যূনতম ৩৫ সৌদি রিয়াল হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে নিতে বলেছে সরকার।
এর আগে ধর্ম উপদেষ্টার সভাপতিত্বে হজ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নির্বাহী কমিটিতে হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬ অনুমোদন দেওয়া হয়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০২৬ সালের ২৬ মে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বছরের ২৭ জুলাই হতে হজের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে এবং সৌদি সরকারের রোডম্যাপ অনুসারে ১২ অক্টোবর হজের নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ হবে। ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি ২০২৬ সালের হজে গমন করতে পারবেন।
প্যাকেজ ঘোষণাকালে ধর্মসচিব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামাণিক, হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আয়াতুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব (হজ) ড. মঞ্জুরুল হক, হাবের সভাপতি সৈয়দ গোলাম সরওয়ার, মহাসচিব ফরিদ আহমদ মজুমদারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।