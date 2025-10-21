ফিরে দেখা ফ্যাসিস্ট রেজিম: নিষ্ঠুর অতীত স্পষ্ট মেট্রোর পিলারে

বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলের নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম সব ঘটনা ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সাক্ষী একেকটি পিলার। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র কারওয়ান বাজার থেকে ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলারগুলোতে (স্তম্ভ) ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এসব ঘটনা।
কারওয়ান বাজার স্টেশনের পিলার দিয়ে এই গ্রাফিতির শুরু। ফার্মগেট পদচারী-সেতুর কাছের পিলার পর্যন্ত উঠে এসেছে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ফ্যাসিস্ট সরকারের গুম, খুন, নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র। তাতে স্পষ্ট হয়েছে দেশের জনগণকে একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের দিকে ঠেলে দেওয়ার গল্প।
২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৬ বছরের নানা ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে পিলারে পিলারে। নামকরণ করা হয়েছে ‘ফিরে দেখা ফ্যাসিস্ট রেজিম’। একেকটি পিলারে স্থান পেয়েছে প্রতিবছরের কয়েকটি ঘটনা।
কারওয়ান বাজারে ২০০৯ সালে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের চিত্র দিয়ে এর শুরু। একে একে পিলারে ফুটে উঠেছে নিমতলী অগ্নিকাণ্ড, খালেদা জিয়াকে উচ্ছেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল, ফেলানী হত্যাকাণ্ড, শেয়ারবাজারে ধস, সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড, বিশ্বজিৎ দাস হত্যা প্রভৃতি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন ড. আজহারুল ইসলাম শেখ বলেন, ‘শিল্পকলা প্রতিবাদের একটি মাধ্যম হিসেবে এই অভ্যুত্থানে উপস্থাপিত হয়েছে, এটি নতুন একটি দিক। ছেলে-মেয়েরা গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এখনো গ্রাফিতি আঁকা চলছে। শিল্পীর মনেও প্রতিবাদ থাকে, শিল্পের মাধ্যমে তিনি তা ফুটিয়ে তোলেন।’
গ্রাফিতিতে ফুটে উঠেছে ইলিয়াস আলীকে গুম করার ঘটনাও। রয়েছে রানা প্লাজা ধস, শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড, তনু ধর্ষণের ঘটনা, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে আন্দোলন, নাসিরনগরে হামলা, হলি আর্টিজানে হামলাসহ নানা কিছু। রাতের ভোট, কোটা সংস্কার আন্দোলন, সুবর্ণচরে নারী ধর্ষণ, একরামুল হত্যাকাণ্ড, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, খালেদা জিয়ার কারাবরণ, আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডও তুলে ধরা হয়েছে গ্রাফিতিগুলোতে। আছে মেজর সিনহা রাশেদ খান হত্যা, মুজিব বর্ষে বিপুল ব্যয়, কোভিড অব্যবস্থাপনা, বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্রে শ্রমিক হত্যা, লেখক মুশতাক আহমেদ হত্যাকাণ্ড, বায়তুল মোকাররমে মুসল্লিদের ওপর হামলার চিত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ সংকট, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, জ্বালানি সংকট, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা, লাগামহীন বাজারদরও উঠে এসেছে এতে। আর সবশেষ তুলে ধরা হয়েছে জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এবং ফ্যাসিবাদের পতন।
বর্ণিল এসব চিত্রকর্ম নগরের সৌন্দর্যও বাড়িয়েছে। কারণ শহরের প্রধান প্রধান সড়কসহ অলিগলির সব দেয়াল যেখানে নানা পোস্টারে কদর্য, সেখানে এই গ্রাফিতিগুলো নগরবাসীর চোখে ও মনে স্বস্তি এনে দিচ্ছে। এগুলো এঁকেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীরা।
দেয়ালে এমন চিত্রশিল্পের মাধ্যমে জঘন্য অতীতকে তুলে ধরার বিষয়টি অভিনব লেগেছে নগরবাসী-পথচারীদের কাছেও। বেসরকারি চাকরিজীবী আনিসুর রহমান চা খাচ্ছিলেন কারওয়ান বাজারের একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। গ্রাফিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। বললেন, আইডিয়াটা ভালো। হাঁটতে হাঁটতে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলনামা দেখা যায়।
গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস তুলে ধরে ঢাকা মেট্রোরেলের পিলারে গ্রাফিতি আঁকার ধারণাটি ছিল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার। বাস্তবায়ন করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। গত আগস্টে উদ্বোধন করা হয় এই আয়োজনের। তখন উপদেষ্টা বলছিলেন, ‘এই গ্রাফিতিগুলো আওয়ামী স্বৈরশাসনের ভয়াল দিনগুলো এবং জনগণের সাহসী প্রতিরোধের ইতিহাস বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। ভবিষ্যতে এ দেশে যেন আর কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে লক্ষ্যে এসব গ্রাফিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
এ ছাড়া শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর থেকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক পিজি হাসপাতাল) পর্যন্ত বাংলাদেশ ও অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রাফিতি এঁকেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল। সেগুলোতে দেখা গেছে ছাত্রদের এক দফার কথা, সবার আগে বাংলাদেশ স্লোগান, কোটা সংস্কার আন্দোলন, রক্তে আগুন লেগেছে স্লোগান, পুলিশি নির্যাতন ইত্যাদি। আবার পিজি হাসপাতাল থেকে শুরু হয়েছে ‘চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিনগুলো’ শিরোনামে আরেকটি গ্রাফিতি শিল্প। এটি শেষ হয়েছে পরীবাগে। সেখানেও তুলে ধরা হয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকারের নানা অপকর্ম এবং অভ্যুত্থানকালীন বিভিন্ন দৃশ্যপট। রয়েছে রিকশাচালকের দেওয়া সেই জনপ্রিয় স্যালুট, আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা, রিকশায় শহীদ গোলাম নাফিজের লাশ প্রভৃতি। এর বাইরে ফ্লাইওভারের সাত রাস্তা থেকে মগবাজারের দিকের পিলারগুলোও রঙিন হয়েছে নিষ্ঠুর ঘটনার চিত্রে।