হোম > জাতীয়

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পুনঃ তদন্ত, কমিশন গঠনের ঘোষণা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পুনঃ তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে তার প্রতিবেদন অনুযায়ী বিচারিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে।

আজ সোমবার সকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরগুলোর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, তাঁদের দলের ইশতেহারেই বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের অঙ্গীকার রয়েছে।

১৫ বছরের অস্ত্রের লাইসেন্স পর্যালোচনা করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করব, অথবা কমিশন গঠন করে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’ তিনি আরও বলেন, সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্পর্কিত

সংসদ অধিবেশন শুরু ১২ মার্চ, সংসদ সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তি

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ পাচ্ছেন যাঁরা

এসপি-ওসি নিয়োগ যোগ্যতায়, লটারিতে নয়: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৫ বছরের অস্ত্রের লাইসেন্স পর্যালোচনা করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

ভোটার দিবস উদ্‌যাপন করবে ইসি, ৫৭০ কমিটি গঠন

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, সফরের আমন্ত্রণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা