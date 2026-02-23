বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পুনঃ তদন্ত, কমিশন গঠনের ঘোষণা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পুনঃ তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে তার প্রতিবেদন অনুযায়ী বিচারিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে।
আজ সোমবার সকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরগুলোর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, তাঁদের দলের ইশতেহারেই বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের অঙ্গীকার রয়েছে।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করব, অথবা কমিশন গঠন করে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’ তিনি আরও বলেন, সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।