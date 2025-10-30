হোম > জাতীয়

পুলিশের ৪ এসপি হলেন অতিরিক্ত ডিআইজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) পদের চার কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মাহবুবুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের এসপি মো. শাহরিয়ার, পুলিশের বিশেষ শাখার এসপি ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, অপরাধ তদন্ত বিভাগের এসপি মো. মাসুম বিল্লাহ তালুকদার ও মো. জান্নাতুল হাসান।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পুলিশের এই চার কর্মকর্তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানপত্র পাঠাবেন। জনস্বার্থে জারি হওয়া এ আদেশ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

