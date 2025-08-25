হোম > জাতীয়

নির্বাচনে কালোটাকা ব্যবহারকারীদের প্রত্যাখ্যান করুন: দুদক চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা কালোটাকা ব্যবহার করবেন তাদের প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মোমেন। আজ সোমবার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

আবদুল মোমেন বলেন, ‘আমাদের দেশে নির্বাচনে ভোটার কেনার একটা প্রবণতা আছে। বিভিন্ন কারণে টাকা-পয়সা খরচ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। টাকা-পয়সা যখন ব্যবহার বেড়ে যায়, এর দুটো দিক আছে—একটা হলো ডিমান্ড সাইড, আরেকটি হলো সাপ্লাই সাইড। সাপ্লাই সাইড আমাদের বন্ধ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা আছে, আমাদেরও (দুদকের) আছে। আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।’

কাজ হোক আর না হোক, ঘুষের সরবরাহ বন্ধ করে দেন: দুদক চেয়ারম্যান

নির্বাচনের প্রার্থীদের ভুয়া সম্পদ বিবরণী দাখিলের বিষয়ে তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মোমেন বলেন, ‘হলফনামা দাখিল করার পর আমাদের হাতে সময় কম থাকে। সে ক্ষেত্রে মিডিয়ার কাছে যদি কোনো তথ্য থাকে যে, কেউ তথ্য লুকিয়েছেন তাহলে আমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করবেন। দুর্নীতিগ্রস্ত এমপি প্রার্থী চাই না সবাইকে এই আওয়াজ তুলতে হবে।’

আগামী ফেব্রুয়ারিতে সরকার একটি ভালো নির্বাচন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, আশা করছি নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পর্কিত

বিভুরঞ্জন সরকারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন

জেলা-উপজেলায় আনসার বাহিনীর নির্বাচনী প্রশিক্ষণ শুরু

অ্যাম্বুলেন্স আটকে রেখে পুলিশ বলে, ছেলে মারা গেছে: শহীদ মারুফের বাবা

জুলাই-আগস্টে চক্ষুবিজ্ঞান হাসপাতালে ভর্তি আহতদের ৪৯৩ জন এক চোখ হারিয়েছেন—চিকিৎসকের সাক্ষ্য

খুলনাসহ দেশের ৬ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

অতিরিক্ত আইজিপি হলেন গোলাম রসুল

দেশ এখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত: প্রধান উপদেষ্টা

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতি

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে প্রধান উপদেষ্টার ৭ দফা প্রস্তাব

সংসদীয় আসন পুনর্নির্ধারণে দ্বিতীয় দিনের শুনানি চলছে, মারামারির পর পক্ষে-বিপক্ষে আলাদা ডায়াস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা